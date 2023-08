La giornata del 25 agosto è l’ultima caratterizzata dal caldo estremo e afa che si è abbattuta negli ultimi giorni su tutta l’Italia. A partire da sabato ci sarà una forte attenuazione delle temperature fino a una riduzione di 15 gradi centigradi. Questa importante inversione di tendenza sarà portata da un nuovo ciclone proveniente dal nord Europa, che si abbatterà sull’Italia causando forti piogge con il rischio anche di temporali forti con grandine. Secondo i meteorologi de IlMeteo.it, il ciclone africano denominato Nerone lascerà progressivamente il posto a quello che è stato chiamato “Poppea”, caratterizzato da aria più fredda in arrivo direttamente dalla penisola scandinava.

Sono in totale 19 le città a cui oggi è stato assegnato il massimo livello di rischio (bollino rosso) per tutta la popolazione, mentre sabato 26 agosto saranno 18 e domenica 27 solamente 8, una tendenza in netta decrescita. Rimarranno ad elevato rischio fino al 27 agosto solo le città di Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Messina e Roma, mentre passeranno al bollino giallo Bologna, Bolzano, Brescia, Larina, Napoli, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Le previsioni meteo per il fine settimana suggeriscono un’instabilità che si concentrerà prima sul nord Italia, dove sono segnalate molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio o temporale, dapprima al nord-ovest, su Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna centro-occidentale e restanti Alpi orientali e successivamente in estensione serale alle rimanenti aree. I fenomeni poi risulteranno insistenti e abbondanti su Piemonte e Lombardia centro-settentrionali e dalla sera anche su Liguria ed Emilia-Romagna occidentale. Per quanto riguarda il centro e la Sardegna invece, si segnala cielo sereno o velato su tutte le regioni. Dal pomeriggio nuvolosità compatta in arrivo su Toscana e Sardegna con piogge e temporali sparsi, più organizzati sull’alta Toscana. Dalla sera nubi medio-basse attese anche sul Lazio centro-settentrionale con piogge diffuse e isolati temporali, questi ultimi specie lungo le coste. Sul sud e sulla Sicilia si segnala invece cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo il transito di velature serali su Molise e Campania.

Ecco invece le previsioni per la prima parte della prossima settimana:

Lunedì 28 agosto: continua il maltempo al nord, con precipitazioni abbondanti su Lombardia, Emilia-Romagna e triveneto. Tempo in peggioramento anche al centro con precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale, dapprima su Sardegna e regioni tirreniche e in estensione dalla mattina all’Umbria e alle regioni adriatiche; fenomeni più deboli e sparsi su queste ultime. Al sud e sulla Sicilia cielo inizialmente poco nuvoloso, poi a partire dalla mattinata la nuvolosità risulterà in graduale aumento su Sicilia e regioni tirreniche, con piogge e rovesci lungo le coste a partire dalla tarda serata. Martedì 29 agosto: tempo all’insegna dell’instabilità sulla penisola, con cielo irregolarmente nuvoloso e precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale, diffuse lungo le coste adriatiche. Alternanza di schiarite e annuvolamenti attesi su Sicilia e Sardegna con temporanei rovesci. Mercoledì 30 e giovedì 31: in entrambe le giornate è atteso un tempo variabile, con nubi alternate a schiarite e precipitazioni sparse associate ma con rischio di pioggia maggiore a ridosso delle aree montuose e sulle coste adriatiche.