“Sentiamo dire un ministro che i poveri mangiano meglio dei ricchi. Mi domando se hanno mai conosciuto la povertà. Il governo Meloni cerca di passare la storia per essere il governo che rende i poveri più poveri con un sms. Non è un caso, è un disegno. La povertà è frutto di politiche sbagliate che vanno invertite. La destra punta a nascondere la povertà“. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo occasione della 50esima Festa dell’Unità di Bologna, in programma da oggi al 17 settembre a Parco Nord, con riferimento alle parole del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che al Meeting di Rimini ha detto che in Italia “spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi perché cercando dal produttore l’acquisto a basso costo comprano qualità“. La leader del Pd ha citato poi alcuni dati sulla povertà alimentare in Italia: “Ci sono regioni in cui 8 bambini su 100 non riescono a procurarsi due pasti proteici al giorno”. Secondo un’indagine dell’osservatorio Conibambini, “in media il 2,8% dei minori non consuma un pasto proteico al giorno, segnale di una possibile povertà alimentare”. Percentuale che sale in alcune regioni, come la Sicilia (oltre l’8%), la Campania (5,4%), e la Basilicata (4,9%).