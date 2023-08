Sta facendo discutete l’intervento di alcuni gendarmi francesi a bordo di un treno Ventimiglia-Cuneo (che attraversa un per un breve tratto la Francia). Alla stazione di Breil chiedono a una famiglia ivoriania (mamma, papà e un bimbo piccolo) di scendere dal treno per via dei documenti che non sarebbero stati in regola. Le grida disperate della donna (incinta) e il pianto del bambino di un anno non hanno intenerito gli agenti che hanno portato a termine l’intervento. La scena è stata ripresa dagli altri passeggeri.