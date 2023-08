La regione di Mosca è stata colpita per la sesta notte consecutiva da attacchi di droni ucraini: il più recente su Mosca ha danneggiato un edificio in un quartiere centrale degli affari, nel distretto finanziario della città. La difesa aerea russa ha abbattuto un drone nel distretto Mozhaysky, mentre un altro sarebbe caduto su un palazzo in costruzione nella città. Lo riferisce la Tass. Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi ai voli in partenza e in arrivo. Numerose le segnalazioni di esplosioni in città, dove al momento la situazione sarebbe tranquilla e non si registrerebbero feriti. Kiev ha tentato di attaccare gli edifici di Mosca nelle prime ore di oggi con tre droni che sono stati bloccati e distrutti. Lo afferma in una nota il ministero della Difesa russo. La difesa aerea russa ha abbattuto due droni a Mosca e nella sua regione, colpita da un sesto giorno consecutivo di attacchi.