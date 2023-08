Un aereo privato con 10 persone a bordo si è schiantato mentre era in volo tra Mosca e San Pietroburgo. A bordo, riferisce la Tass, c’erano 10 passeggeri. Tra loro anche il capo della Wagner Evgenij Prigozhin. Non ci sarebbe alcun superstite. L’aereo è caduto nella regione di Tver, nella Russia centrale, ed era di proprietà del capo della Wagner. L’Agenzia federale russa del trasporto aereo in una nota ha riferito che “è stata avviata un’indagine sullo schianto dell’aereo Embraer avvenuto questa notte” e ha confermato che “nell’elenco dei passeggeri risulta il nome e il cognome” del leader protagonista alcune settimane fa di un tentativo di colpo di Stato in Russia. Secondo il canale Telegram vicino a Wagner Grey Zone, è “stato abbattuto dal fuoco della difesa aerea del ministero della Difesa russo”.

Articolo in aggiornamento