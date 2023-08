“Il tema della denatalità, che ho posto qualche mese fa e che intendo riproporre, è fondamentale: non c’è nessuna riforma o misura previdenziale che tiene nel medio e lungo periodo con i numeri della natalità che vediamo oggi in questo Paese”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con il Meeting di Rimini, sottolineando che “il sistema si tiene se le generazioni hanno una continuità e se c’è una solidarietà intergenerazionale”.