Una ragazzina di 12 anni è rimasta impigliata per diversi minuti al bocchettone della piscina del residence di Misano Adriatico, in provincia di Rimini, dove era in vacanza con la famiglia: è ricoverata all’ospedale Infermi di Rimini in coma farmacologico. La 12enne non risulterebbe più in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata.

La vittima dell’incidente è una turista francese residente in Svizzera. Mentre faceva il bagno, i suoi capelli sono finiti nella valvola aspirante della vasca, sotto gli occhi dei genitori, senza che questi ultimi riuscissero a liberarla. Solo dopo l’intervento del personale della struttura, che ha spento il sistema pulente della piscina, la ragazzina è stata tratta in salvo. Fuori dall’acqua le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e la 12enne è stata sottoposta a diversi tentativi di rianimazione da parte dello staff dell’hotel e, successivamente, dal personale del 118 accorso a Misano per trasportarla in codice rosso a Rimini.

Sul posto i carabinieri effettuano i rilievi per capire se il l’impianto della piscina fosse a norma. Come riferisce Il Resto del Carlino, la Procura di Rimini aprirà un fascicolo di indagine per il reato di lesioni.

Immagine in evidenza d’archivio