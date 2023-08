Marcell Jacobs resta fuori dalla finale dei 100 metri ai Mondiali di Budapest. Il campione olimpico ha chiuso la sua semifinale in quinta posizione correndo in 10″05, un tempo migliore della prestazione di sabato in batteria ma non abbastanza da chiudere nei primi due posti che garantivano il passaggio né il terzo che lasciava aperta la possibilità di ripescaggio.

La semifinale di Jacobs è stata vinta dallo lo statunitense Noah Lyles con 9″87, seguito dal giapponese Abdul Hakim Sani Brown con 9″97 e il keniota Ferdinand Omanyala Omurwa con 10″01. Quarto Amo-Dadzie con 10″03.

“Mi manca gareggiare, ma oggi ho avuto buone sensazioni – ha detto ai microfoni di RaiSport – È stata una stagione difficile, però ho avuto il coraggio di metterci la faccia e venire qui. Ora resto concentrato per la staffetta 4×100, poi continuerò a gareggiare fino alla fine dell’anno perché penso di poter migliorare ancora tanto”.