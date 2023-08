Sono almeno 7 i morti e oltre 100 i feriti, fra cui anche 11 bambini, dell’attacco russo sul centro della città di Chernihiv nell’Ucraina settentrionale. Lo ha reso noto su Telegram il ministro dell’Interno ucraino, Igor Klymenko. “La gente usciva dalla chiesa in un sabato mattina festivo”, ha scritto postando anche alcune foto. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che si trova in Svezia, ha detto che sono stati colpiti, una piazza, il Politecnico e un teatro. “Oggi un missile russo ha colpito il cuore di Chernihiv. Una piazza, un’università e un teatro” ha scritto in un tweet Zelensky affermando che “questo è ciò che significa vivere accanto a uno stato terrorista. Questo è ciò contro cui stiamo unendo il mondo intero”. Zelensky ha aggiunto che “tutti i servizi funzionano sul campo: soccorritori, polizia, medici. Esorto il mondo a resistere al terrore russo” e a “fornire all’Ucraina ulteriori strumenti per tutelare vite. Perché la vita vinca, la Russia deve perdere questa guerra”