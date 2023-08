Si ricomincia. Con il mercato ancora aperto e le rose incomplete, riparte il campionato di Serie A. Ed è subito spezzatino, con le partite suddivise in tre giorni. Il primo fischio d’inizio è in programma sabato alle 18.30 con i campioni d’Italia del Napoli di Rudi Garcia subito in campo a Frosinone. Alle 20.45 toccherà invece all’Inter, in casa contro il Monza. Domenica scendono in campo Roma, Atalanta, Lazio e Juventus mentre lunedì sarà il Milan, in campo alle 20.45 contro il Bologna, a chiudere il programma.

Ma dove sarà possibile seguire i match? Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva da DAZN, sia sulla piattaforma Ott che – per chi ha attivato il servizio – su Zona DAZN sul canale 214 di Sky. Chi è invece abbonato a Sky avrà a disposizione tre match in co-esclusiva che in questo week end sono Inter-Monza, Lecce-Lazio e Torino-Cagliari. Le partite trasmesse da Sky saranno anche visibili su Sky Go e sulla piattaforma NOW.

Ecco il programma completo

Sabato 19 agosto

Empoli-Verona (DAZN) ore 18.30

Frosinone-Napoli (DAZN) ore 18.30

Genoa-Fiorentina (DAZN) ore 20.45

Inter-Monza (DAZN e Sky) ore 20.45

Domenica 20 agosto

Roma-Salernitana (DAZN) ore 18.30

Sassuolo-Atalanta (DAZN) ore 18.30

Lecce-Lazio (DAZN e Sky) ore 20.45

Udinese-Juventus (DAZN) ore 20.45

Lunedì 21 agosto

Torino-Cagliari (DAZN e Sky) ore 18.30

Bologna-Milan (DAZN) ore 20.45