Un educatore 52enne di Comunione e liberazione è stato arrestato per violenza sessuale su una ragazza di 14 anni. L’uomo è responsabile provinciale di Gioventù Studentesca “Don Giussani” a Reggio Emilia e, secondo quanto riferito dal Corriere della sera, è un professore delle scuole superiori. A firmare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stato il gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini: la violenza denunciata risale infatti a un ritiro spirituale avvenuto ad aprile scorso nella città romagnola e in preparazione alla Pasqua. L’uomo, riferisce il Corriere, è accusato di aver abusato più volte della giovane: la ragazzina, al rientro dal ritiro, ha raccontato ai genitori di aver avuto un rapporto sessuale non protetto con l’educatore. Sono poi emersi altri episodi a Reggio Emilia, durante i quali ci sono state altre violenze: l’uomo prima di riaccompagnare a casa la ragazza dopo i momenti di preghiera, approfittava di lei in macchina. Secondo la Stampa, a scoprire tutto è stata la mamma dopo aver letto i messaggi sul cellulare tra i due. Per il momento non risultano altre vittime, ma le indagini sono in corso.

I carabinieri di Rimini e Castelnuovo monti (Re) gli hanno notificato l’ordinanza questa mattina, mentre si trovava a casa dei genitori a a Caorle, Venezia. Gioventù Studentesca è il ramo giovanile del movimento cattolico Comunione e Liberazione, il cui meeting è previsto proprio a Rimini tra il 20 e il 25 agosto. L’organizzazione ha diffuso una nota in cui esprime “dispiacere e costernazione per quanto emerge dall’indagine in corso da parte della magistratura a carico di una persona coinvolta nell’attività educativa del movimento”. I vertici di Cl hanno inoltre fatto sapere che l’uomo “è già stato sospeso”. “In ottemperanza alla normativa per la tutela dei minori adottata dalla Fraternità di Comunione e Liberazione, la persona indagata è stata sospesa da ogni incarico educativo all’interno di CL già alcune settimane fa, non appena è stata segnalata l’eventualità di possibili abusi e contestualmente all’aver ricevuto l’informazione che tale segnalazione era già stata rivolta anche alla autorità giudiziaria competente”. E continuano: “Siamo in contatto con la famiglia della minore coinvolta per fornire ogni possibile supporto e aiuto, accompagnandoli anche nella preghiera in questa dolorosa vicenda”.

L’indagato è anche membro dei Memores Domini, un’associazione laicale cattolica i cui membri vivono i precetti di povertà, castità e obbedienza. L’avvocato difensore dell’educatore Liborio Cataliotti si è limitato a dire che, qualche settimana fa, aveva presentato “un’istanza per conoscere se a suo carico vi fossero delle indagini pendenti perché aleggiava questa ipotesi. Poi è arrivata l’ordinanza di custodia cautelare”.