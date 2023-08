È morto a 88 anni Tonino Zorzi, ex giocatore e allenatore di pallacanestro. Maestro di generazioni di coach, tra cui Ettore Messina, Zorzi, soprannominato il ‘Paron’, aveva ricoperto tanti ruoli nel basket italiano, tra cui anche il ruolo di vice di Sandro Gamba in occasione dell’argento europeo della Nazionale nel 1991. È stato uno dei padri della pallacanestro italiana moderna e uno degli allenatori più longevi.

Zorzi era stato inserito nell’Italia Basket Hall of Fame, nella categoria allenatori, nel 2010. Ha giocato nella Ignis Varese per otto anni vincendo lo scudetto nel 1961. È stato il miglior marcatore della Serie A nella stagione 1954/55 (con 527 punti realizzati). In Nazionale ha collezionato 22 presenze realizzando 52 punti realizzati e ha partecipato al campionato Europeo di Mosca 1953. In Serie A, invece, ha disputato 215 gare con 3.948 punti realizzati.

La sua carriera di allenatore si è sempre sviluppata tra A1 e A2 e nel suo palmares figurano 1 Coppa delle Coppe vinta con la Partenope Napoli nel 1970 e 5 promozioni in Serie A1 (Reyer Venezia 1976, 1981, 1986; Viola Reggio Calabria 1989; Pallacanestro Pavia 1991). Come senior assistant ha vinto la Coppa Italia ad Avellino nel 2008 e l’EuroChallenge con la Virtus Bologna nella stagione successiva. È stato assistente della Nazionale che conquistò l’argento all’Europeo di Roma nel 1991. La Fip ha diffuso una nota in cui descrive Zorzi come un “uomo di grande umanità, cultura e profonda conoscenza dello sport e delle persone”.