Forti temporali con nubifragi e vento hanno colpito nella serata di ieri 17 agosto le Dolomiti bellunesi, provocando piccoli smottamenti e la caduta di alberi. Nei pressi del Passo Duran, sulla provinciale 347 che sale dalla Valle di Zoldo, una colata di fango e sassi ha invaso la strada, per un’ottantina di metri, senza fortunatamente coinvolgere auto in transito. Una quindicina gli interventi dei pompieri anche nel Feltrino, anche qui per smottamenti e alberi pericolanti