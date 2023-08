Un ragazzo di 27 anni di origini tedesche è stato trovato morto nel giardino privato di un’abitazione in via Dante Alighieri a Casalnuovo di Napoli dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e da quelli della tenenza di Casalnuovo. L’uomo è stato trovato con una ferita al braccio sinistro, verosimilmente provocata dal vetro di una porta contro cui si sarebbe scagliato. Le indagini sono in corso ma per il momento si tende ad escludere il coinvolgimento di terzi nella sua morte. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta: la salma sarà sottoposta ad autopsia per accertare le effettive cause della morte.