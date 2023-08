Un Palio dell’Assunta teso e combattuto è stato vinto dalla contrada dell’Oca con Zio Frac, il cavallo giunto scosso – cioè senza il fantino, Carlo Sanna detto Brigante – al traguardo dopo i tre giri di piazza del Campo nel corso dei quali è accaduto di tutto, tra tensioni prima della mossa e molteplici cadute durante il palio.

L’Oca non vinceva da dieci anni. Mentre per Zio Frac si tratta del secondo successo in quattro partecipazioni dopo aver trionfato nel luglio 2022. Zio Frac, un castrone baio di 8 anni, è arrivato al bandierino della mossa in piazza del Campo senza il fantino, caduto alla curva di San Martino al terzo giro. L’Oca ha preso il comando dopo le cadute di Giraffa e Pantera, che si sono succedute in testa, e poi anche della contrada rivale, la Torre, impegnata a contenderle la prima posizione.

Niente da fare per il fantino dei record, Giovanni Atzeni detto Tittia, che correva per la Giraffa: è caduto al primo giro alla curva di San Martino. Tittia lo scorso 2 luglio ha conseguito la quinta vittoria consecutiva al Palio di Siena, un vero e proprio record nella storia della corsa senese di piazza del Campo, facendo trionfare la contrada della Selva. Nella caduta, il fantino non ha riportato conseguenze gravi. Il cavallo Abasantessa, una femmina baio di 7 anni, è stato trasportato alla clinica veterinaria comunale per accertamenti. Stessa sorte anche per Antine Day, il castrone sauro di 7 anni andato in sorte all’Istrice.