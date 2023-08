Il 5 agosto Trenitalia ha lanciato il nuovo biglietto digitale regionale. Si tratta di una nuova modalità che si aggiunge al tradizionale biglietto cartaceo, ancora in vendita, con l’obiettivo di offrire ai consumatori un titolo di viaggio con una flessibilità maggiore. Per validare il biglietto è necessario ricordarsi di effettuare il check–in prima della partenza del treno, accedendo all’area “I miei viaggi” nell’applicazione, al sito di Trenitalia, oppure seguendo il link presente nella mail o nell’sms ricevuto al momento dell’acquisto. Una barra verde indicherà che il check-in è andato a buon fine. Questa operazione sostituisce l’obbligo di obliterazione che resta ancora valido per il biglietto tradizionale.

Il check-in sarà disponibile dalle 00:00 del giorno del viaggio e fino all’ora di partenza programmata del treno selezionato all’atto dell’acquisto. Il biglietto digitale regionale è acquistabile fino a 5 minuti prima della partenza programmata del treno, è nominativo e personale e non può essere ceduto. Il nuovo biglietto digitale, inoltre, permetterà un numero illimitato di cambi di data e di ora fino alle 23:59 del giorno precedente il viaggio. Mentre nel giorno della partenza, fino al momento del check-in, è possibile effettuare un numero illimitato di cambi di ora.