Una forte esplosione in una stazione di servizio nel Daghestan, in Russia, ha ucciso 35 persone e ne ha ferite più di 100, secondo quanto riferiscono i funzionari locali. Tre delle persone uccise erano bambini, ha detto il governatore del Daghestan, Sergei Melikov. L’esplosione è avvenuta nella notte alla periferia di Makhachkala, capoluogo della regione. Un incendio è scoppiato in un’officina di riparazioni automobilistiche e si è diffuso a una vicina stazione di servizio, provocando un’esplosione, ha riferito l’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, citando il ministero. Il successivo incendio ha bruciato un’area di 600 metri quadrati, afferma il rapporto. Alcuni dei feriti saranno trasportati in aereo a Mosca per essere curati, secondo il rapporto. Le autorità russe hanno avviato un’indagini