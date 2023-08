Dopo Cristiano Ronaldo e Karim Benzema anche Neymar va a giocare in Arabia Saudita. Come riportato dall’Equipé, infatti, il Psg e l’Al-Hilal hanno ormai raggiunto l’intesa per il passaggio del campione brasiliano nella Saudi League: accordo da 90 milioni di euro complessivi, 80 subito più 10 di bonus. La trattativa, già bene impostata, ha subito l’accelerata decisiva nella notte, con Neymar che già in giornata potrebbe sostenere le visite mediche con l’Al-Hilal. Andrà a vestire la stessa maglia di Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly e Ruben Neves.

Di fatto mancava solo l’accordo tra i due club, visto che il calciatore brasiliano aveva già accettato la proposta contrattuale presentata dall’Al-Hilal che per convincerlo gli ha offerto un contratto biennale da 80 milioni di euro netti a stagione. Neymar, 31 anni, è dunque a un passo dal lasciare il Psg, il club dove è arrivato nell’estate del 2017: gli emiri del Qatar pagarono la clausola al Barcellona da 222 milioni di euro, rendendo il brasiliano il calciatore pù costoso di tutti i tempi. Sotto la Tour Eiffel ha segnato 118 gol, realizzando 77 assist in 173 presenze. Ha giocato con Mbappe e con l’amico Leo Messi ma non è mai riuscito a vincere la Champions league, sollevata solo nel 2015, quando indossava ancora la maglia dei catalani.