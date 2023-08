Centinaia di migranti sono arrivati, solo nelle ultime 24 ore, sulle coste italiane. Percorrendo il tratto di mare che separa il Nordafrica dalle prime isole siciliane sono sbarcati principalmente a Lampedusa dove l’hotspot di contrada Imbriacola è già saturo.

Secondo gli ultimi dati, sono stati 24 gli sbarchi complessivi a Lampedusa. A bordo dei barchini, partiti dalle coste della Tunisia, c’erano 638 migranti. Tutti sono stati portati nell’hotspot dove, dopo l’ultimo gruppo di 760 migranti partito in mattinata in direzione Porto Empedocle per alleggerire il centro, rimanevano ancora oltre 1700 ospiti. I migranti, tra cui donne e minori, salpati da diverse località della costa, come Sfax, Kerkennah, Monastir, Mhadia e Zarzis, sono di diverse nazionalità. A bordo delle prime imbarcazioni, arrivate durante la notte, c’erano soprattutto migranti originari di Burkina Faso, Congo, Costa d’Avorio, Guinea, Liberia, Mali e Senegal. Mentre negli ultimi barchini arrivati si trovavano soprattutto tunisini e siriani. I vari gruppi hanno riferito di aver pagato per la traversata da 2000 a 6000 dinari tunisini.

Anche a Pantelleria ci sono stati degli sbarchi avvenuti in prevalenza in località Scauri o con recuperi da parte della guardia di finanza e della Capitaneria di porto. In totale oltre 250 migranti, soprattutto di origine tunisina, tra cui circa una ventina di donne e quasi 100 minori, sono arrivati sull’isola siciliana e, dopo le procedure sanitarie e di pre-identificazione, saranno portati a Trapani.

Intanto sono centinaia i migranti che, nel corso della giornata e in serata, sono arrivati o stanno per arrivare a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Oltre 300 migranti sono arrivati nel porto siciliano a bordo della Ocean Viking. Già sulla nave sono stati effettuati gli screening sanitari: dopo le procedure a bordo i migranti saranno fatti scendere mentre l’ufficio territoriale del governo continua a lavorare per trovare, in tutta la penisola, altre strutture d’accoglienza con posti disponibili e autobus che constano il trasferimento. In arrivo anche il traghetto Galaxy con a bordo i 760 migranti trasferiti dall’ormai stipato hotspot di contrada Imbriacola, a Lampedusa. L’area di Porto Empedocle, nonostante i trasferimenti, dovrebbe ritrovarsi ad ospitare oltre 1000 persone e non è attrezzata per questi numeri.

Ma mentre insieme agli sbarchi, continuano anche le tragedie in mare. Almeno 2 migranti sono morti, altri 5 sono dispersi e altri 13 sono stati salvati finora dopo il naufragio di un’imbarcazione con almeno 20 cittadini tunisini a bordo durante la notte, a soli 120 metri al largo di Gabés, nel sud-est della Tunisia. Lo ha annunciato la Guardia nazionale tunisina