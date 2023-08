“La presidente Meloni continua a dire no al salario minimo, un atteggiamento ingiusto nei confronti di milioni di lavoratori e lavoratrici che sono sottopagati. Vorrebbe contrastare la precarizzazione del lavoro e l’inflazione: le diciamo che proprio le sue politiche a favore delle lobby energetiche hanno consentito l’aumento del costo della vita, facendo aumentare l’inflazione”. Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, a poche ore dall’incontro della premier con le opposizioni per parlare proprio di salario minimo. Con lui anche Eleonora Evi, deputata e co-portavoce insieme a Bonelli che ha sottolineato: “L’Italia non può continuare a essere fanalino di coda in Europa e non garantire diritti e un salario minimo dignitoso a tutte le lavoratrici e i lavoratori italiani”.