Filippo Ganna manca il tris iridato nella prova a cronometro ai Mondiali di ciclismo di Glasgow: dopo i successi del 2020 e 2021 il campione azzurro è beffato manca un nuovo trionfo per 12 secondi. Lo ha battuto il belga Remco Evenepoel che ha chiuso il percorso di 48 km da e verso Stirling in 55’31″51. Gara sempre all’attacco del belga, che dal primo all’ultimo rilevamento intermedio ha dato oltre 10 secondi a Top Ganna. Il corridore di Verbania solo nell’ultimo tratto è riuscito a rosicchiare un paio di secondi chiudendo a 12″28 dal nuovo campione del mondo della specialità. Al terzo posto la sorpresa Joshua Tarling, britannico classe 2004, che ha scelto insieme alla sua nazionale di snobbare la prova U23 e confrontarsi direttamente con i professionisti, ma con già il titolo nazionale di specialità sulle spalle. “Non so dove posso aver perso i 12”, ma Evenepoel è andato forte – dice Ganna intervistato da RaiSport – Per l’Olimpiade dobbiamo migliorare ancora”.