Prima uscita pubblica per Stefano Tacconi, dopo un anno e mezzo di ricovero. Nell’aprile del 2022 l’ex portiere della Juventus era stato colpito da emorragia cerebrale. Dopo essere stato ricoverato in ospedali di varie parti d’Italia sta ora seguendo un percorso di riabilitazione all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Dopo aver ottenuto il permesso dei medici Tacconi ha trascorso una serata in un ristorante della città pugliese, insieme alla moglie, ai figli e ad alcuni amici di famiglia.

A dare notizia dell’uscita dell’ex calciatore è stato lo stesso ristorante, con un post su Instagram corredato dalla fotografia di Tacconi e degli altri commensali. “Dopo lunghi 18 mesi di ricoveri ospedalieri tra Alessandria, Milano e San Giovanni Rotondo il noto portiere ???????????????????????????? ????????????????????????????, col permesso dei medici, ieri ha effettuato la sua prima uscita pubblica per inziare a riassaporare ritmi di una vita normale sopratutto quella legata ai sapori gastronomici pugliesi e sceglie il ristorante Lo Chalet dei Gourmet di San Giovanni Rotondo”, si legge nel post. “Siamo orgogliosi di aver ospitato un grande uomo del calcio italiano che ci ha regalato tante emozioni durante la sua lunga carriera calcistica. Noi lo abbiamo visto sereno e felice con la sua famiglia e amici nel gustarsi una piacevole serata tra tante eccellenze gastronomiche”, dice il titolare del ristorante.