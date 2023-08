“Guardate qui, ecco un Topolino dell’82 quando costava 700 lire, che nostalgia. In prima pagina veniva celebrato il cantiere dei lavori del Ponte sullo Stretto. Sono passati 41 anni e non c’è traccia del ponte anche se i progetti agli italiani sono già costati dei quattrini ma è un diritto alla mobilità e continuità territoriale per milioni di siciliani che devono andare a farsi curare, devono studiare, andare a lavorare senza aspettare ore i traghetti”. Matteo Salvini parla in diretta sociale dal suo ufficio al ministero dei Trasporti mostra una copia di un Topolino dell’82 con la copertina dedicata al Ponte sullo Stretto. E ne approfitta per difendere questa opera e attaccare chi si oppone e contesta il progetto, che il ministro e vicepremier chiama “i signor no”