Sono saliti sulla facciata della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano e hanno realizzato delle scritte con la vernice spray, imbrattandola. È quanto accaduto nella serata di lunedì 7 agosto, attorno alle 22:30. Autori del gesto alcuni writer, tre secondo alcuni video pubblicati sui social, che sono poi fuggiti e sono ancora da identificare.

Sul posto sono intervenuti Digos, polizia locale e vigili del fuoco. Gli agenti della municipale, ha fatto sapere la polizia locale in una nota, “sono immediatamente saliti” in cima alla galleria, “ma i tre intanto erano scappati dal dedalo di tetti”.

“Vergogna senza fine”, ha commentato via social il vicepremier Matteo Salvini condividendo un video dell’atto vandalico. Mentre il consigliere comunale del Pd, Michele Albiani, presidente della commissione Sicurezza a Palazzo Marino, parla di “rabbia e disgusto”. “Gli autori di questo insulto a tutta la città vanno acchiappati e puniti”, sottolinea Albiani, osservando poi che “allo stesso tempo c’è da chiedersi come siano riusciti a salire fin lassù per realizzare quell’abominio. Chi ha permesso che ciò avvenisse, allo stesso modo dei vandali, deve essere punito in maniera esemplare”.

Video Milano Bella da Dio e Welcome to Favelas