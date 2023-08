Erika Bravi, 45enne di Forlì e residente a Marsiglia, ha il telefono spento da almeno quindici giorni e dal 25 luglio non ha più risposto ai tentativi di contatto da parte di amici e parenti. I genitori ne hanno denunciato la scomparsa e chiedono a chiunque abbia informazioni di mettersi in contatto con le forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato Repubblica, la donna era emigrata in Francia per desiderio del marito con il quale ha avuto due figli. Stando alle ricostruzioni degli investigatori, l’uomo di origine marocchina si è imbarcato su una nave per il Marocco insieme ai due ragazzi proprio pochi giorni dopo l’interruzione dei contatti di Erika Bravi. La coppia aveva divorziato l’anno scorso e i famigliari hanno riferito che alla base della scelta c’erano i ripetuti maltrattamenti fisici che l’uomo metteva in atto nei confronti della donna. Da quel momento in poi Bravi ha cercato di farsi una nuova vita, trovando un appartamento e un nuovo lavoro e, secondo quanto dichiarato dai genitori, nell’ultimo periodo aveva espresso la “volontà di tornare a Forlì con i figli”.

Il Comitato scientifico ricerca scomparsi Odv ha lanciato un appello per la ricerca, nel quale si descrive l’apparenza fisica della donna: “Alta circa 1 metro e 70, pesa 62 kg, ha capelli neri e lughi, occhi marroni”. Si aggiunge inoltre che “in caso di segnalazioni o di avvistamento” si può “chiamare il numero di emergenza 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 1894493“.