Stop all’isolamento dei positivi al coronavirus. Ad annunciarlo al termine del Consiglio dei ministri è il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Nel corso del Consiglio dei ministri, abbiamo abrogato l’ultimo divieto reale che riguardava il Covid, cioè il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone che erano state sottoposte alla misura di isolamento perché risultate positive al Covid 19″, ha detto il ministro, sottolineando che “l’andamento epidemiologico e la disponibilità di vaccini e farmaci non rendono necessaria questa misura che era largamente disattesa”. Per Schillaci questa “è una norma di buon senso” e “cancella le ultime restrizioni di un’emergenza sanitaria che abbiamo superato”.