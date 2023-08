Una ragazzina di 12 anni è scomparsa da una casa famiglia a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si è allontanata mentre si trovava nel centro estivo della struttura, sparendo nel nulla la sera del 4 agosto intorno alle 19. Sono stati gli stessi operatori del centro a denunciare la scomparsa al commissariato della polizia locale. Dopo 48 ore senza notizie, il padre ha diffuso sui social media un appello con il suo numero di telefono e la fotografia della figlia, con cui chiede notizie a chiunque la possa aver vista.

“Mi hanno avvertito venerdì sera della scomparsa di mia figlia – ha spiegato – la denuncia l’avevano già fatta gli operatori del centro poco prima di avvertirmi. Mi sono spaventato a morte, ho telefonato sia alla polizia che ai carabinieri, ma non mi fanno ancora sapere nulla. Per questo, oggi ho diffuso un appello con la speranza che qualcuno possa riconoscerla e mi chiami”, si legge nel post. Le indagini sulla vicenda sono affidate al commissariato di Tarquinia, con il supporto della questura Di Viterbo. Gli inquirenti stanno battendo tutte le piste per chiarire la dinamica della vicenda e ritrovare la giovane. Una delle ipotesi al vaglio è che la ragazza si sia allontanata di sua spontanea volontà.