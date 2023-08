Dalla mattina del 6 agosto una serie di incendi si è sviluppata a partire dalla zona di Monte Longu di Posada, provincia di Nuoro, abbattendosi sulla costa nord-orientale della Sardegna e in diverse aree del sud dell’isola. Le fiamme, favorite dal maestrale, si sono spostate rapidamente verso Siniscola e il centro balneare “La Caletta”, rendendo necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni e strutture ricettive. A Podasa, tra Monte Longu e San Giovanni, sono 600 le persone evacuate, mentre il tratto dal km 92 al km 145 della strada statale tra Siniscola e Olbia è stato chiuso per ragioni di sicurezza. Sono al lavoro sei squadre dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Nuoro con con 30 uomini e 12 mezzi, con il supporto dei canadair della Protezione civile regionale.

Più a sud, nei pressi di Feraxi, quattro aziende agricole sono state devastate dal fuoco, così come le campagne e gli agrumeti della zona. Gravemente danneggiato anche il canneto dello stagno di Molentargius, area umida protetta situata tra Cagliari e Quartu Sant’Elena. Roghi attivi si registrano a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis Iglesiente e a San Sperate, il paese dei murales e delle pietre sonore dell’artista Pinuccio Sciola.

A Muravera il sindaco Salvatore Piu annuncia lo stato di emergenza ed esprime dubbi sull’origine spontanea delle fiamme: “Non ci sono certezze assolute ma stento a credere che gli incendi siano stati provocati da autocombustione”, ha dichiarato. “Una cosa è sicura: i danni sono gravissimi per il nostro territorio, una ferita che non sarà facile sanare. Proclameremo lo stato di calamità ma non ci fermeremo qui: il Comune presenterà un esposto alla Procura della Repubblica contro ignoti. I responsabili di questa nefandezza devono essere puniti severamente”.

Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha fatto sapere di avere già chiesto alla Protezione civile nazionale il potenziamento della flotta aerea antincendio e di aver inoltrato il preallarme per l’attivazione del meccanismo di protezione civile europea.