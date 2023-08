Non è più membro della Santa Romana Chiesa, ma in passato è stato parroco della diocesi di Verona esercitando sul lago di Garda: perciò ha suscitato parecchio clamore il fatto che la notte tra giovedì e venerdì, nella sua abitazione di Desenzano, una donna trans abbia iniziato a gridare nuda dalla finestra, minacciando di buttarsi. Assistendo alla scena i vicini hanno subito allertato i vigili del fuoco, che sono accorsi stendendo un telo per evitare che la donna si facesse del male.

Come riporta Repubblica, non è la prima volta che l’ex prelato risulta coinvolto in vicende legate a sesso e droga: nei mesi scorsi era già stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dopo che, durante un sopralluogo delle forze dell’ordine nella sua abitazione, erano stati rinvenuti diversi grammi di cocaina accompagnati da un bilancino.

A far scattare il sopralluogo era stata la denuncia di un barista 31enne venezuelano, che lamentava mancati pagamenti da parte del religioso per delle prestazioni sessuali da lui offerte nell’ambito di un’app di incontri, seguiti da pesanti minacce. Su tutta la vicenda, che è partita nel 2020, sono in corso indagini delle forze dell’ordine. L’uomo ora è fuggito senza lasciare traccia.