L’ingresso in aula, i sorrisi, poi la tensione durante la lettura della sentenza. Sono le immagini che mostrano l’attivista e oppositore politico Aleksey Navalny, oggi condannato a 19 anni di carcere in un processo per “estremismo”, considerato di matrice politica e definito dall’Unione europea una “farsa”, all’arrivo in Tribunale e durante la lettura della sentenza. “Putin vuole spaventarvi” ha detto lui ai russi, “continuate a resistere”.