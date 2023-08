Una turista straniera ha scambiato la Fontana di Trevi per una fontanella, decidendo di arrampicarsi fino al getto d’acqua per riempire una bottiglietta. L’episodio, accaduto pochi giorni fa a Roma, è stato ripreso da altre persone presenti attorno alla fontana-monumento, diventando velocemente virale.

Nelle immagini la donna, ignara del divieto, cammina in equilibrio lungo il marmo bianco della vasca, fino a raggiungere l’acqua per riempire la sua bottiglia. Una vigilessa, però, la coglie in fragrante e prova a fermarla all’istante, fischiando. La turista, dalle immagini, sembra non capire e così continua a riempire la bottiglia fino all’orlo. Fermata dai vigili la donna si è scusata dichiarando di non sapere del divieto.

Non è la prima volta che la celebre fontana della Capitale viene presa di mira dai turisti indisciplinati: solo pochi giorni fa aveva fatto il giro del web il video del tuffo di un uomo dentro la fontana.