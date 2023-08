“Posso farle un invito, presidente? D’ora in poi potrebbe chiamarmi senatore? Dopotutto la Corte di Appello mi ha proclamata senatore”. È la richiesta che l’esponente di Fratelli d’Italia, Antonella Zedda, ha fatto in Aula al presidente di turno del Senato, Gian Marco Centinaio, che ha replicato un po’ meravigliato: “Mi scusi, senatore Zedda”. Le parole della senatrice hanno provato le proteste di parte dell’opposizione. “Chiamatevi come volete, senatrice o senatore, per me non è un problema” ha cercato di chiudere la discussione Centinaio