Cambio al vertice del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Dal 3 agosto il tenente colonnello Giuseppe D’Urso, dopo tre anni, sarà trasferito a Roma quale Capo Ufficio Ordinamento, del I Reparto – Personale – del Comando Generale del Corpo. Al suo posto Roberto Sciarretta, proveniente dal Comando Generale, dove rivestiva da ultimo l’incarico di Capo Ufficio Personale I.S.A.F. nell’ambito del I Reparto. La cerimonia di avvicendamento si è svolta nella caserma di via Fabio Filzi 42, alla presenza del Comandante Provinciale di Milano, generale Francesco Mazzotta, e di una rappresentanza del personale di ogni ordine e grado del Reparto milanese. Mazzotta, ringraziando D’Urso, ha evidenziato come, in questo triennio, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano abbia consolidato il proprio storico ruolo di unità operativa di eccellenza nel contrasto ad ogni forma di illecito di natura economico-finanziaria, in un territorio, quello milanese, che pone ogni giorno “nuove sfide“. Infine gli auguri di buon lavoro al nuovo comandante sottolineando l’importanza che il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano” continui a rappresentare, nel solco della tradizione, un solido presidio di legalità per tutti i cittadini, in uno dei principali contesti socio-economici del Paese”.