“Come ogni anno siamo qui a Bologna al fianco dei familiari delle vittime della strage e per ribadire che non accettiamo alcun tentativo di depistaggio ulteriore, alcun tentativo di riscrivere la storia”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a margine delle celebrazioni per le vittime della strage del 2 agosto 1980 a Bologna. “Le evidenze processuali già chiariscono che questa è stata una strage di matrice neofascista e anche con un intento eversivo”