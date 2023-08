Le affermazioni di Carlo Nordio, pronunciate il 16 febbraio in Parlamento sui giudici over 65 nelle Corti di assise sono “menzognere e non sono state smentite né rettificate. Questo dà l’idea di una impunità assoluta: un ministro, senza subire nessuna conseguenza, fa dichiarazioni mendaci in Parlamento su un tema che può portare a tutelare efferati terroristi fascisti che hanno compiuto la strage alla stazione di Bologna“. Così Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna, in un passaggio del suo discorso in stazione per il 43esimo anniversario dell’atto terroristico.