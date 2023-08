Non usa giri di parole il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che, dal palco della festa della Lega a Cervia, manda un avviso chiaro a palazzo Chigi: “Se l’autonomia non arrivasse nella tempistica del 2024 vuol dire che abbiamo fallito come obiettivo. Ma non fallisce la Lega, fallisce il governo“. Non solo, il presidente ci tiene a ricordare come ” l’autonomia sia nel programma di governo. Non farla – avverte – significa venire meno a un patto. E quando il patto si rompe non si sa mai da che parte vanno i cocci”.