Strade spezzate dalla forza dell’acqua e fango, treni bloccati e vittime. La crisi climatica ha colpito anche in Cina che al momento conta 20 vittime. Almeno 11 persone sono morte e 27 sono disperse dopo le forti piogge che hanno colpito Pechino, altre nove persone hanno perso la vita e di altre sei non si hanno più notizie nella provincia nord-orientale cinese di Hebei. Più di 540.000 persone sono state colpite e 847.400 sono state costrette a evacuare.

Elicotteri militari sono stati dispiegati nella capitale per consegnare rifornimenti ai passeggeri dei treni bloccati dopo che i temporali hanno messo in ginocchio la capitale. La tempesta Doksuri, un ex super tifone, ha colpito la Cina verso nord da venerdì, entrando dalla provincia meridionale del Fujian dopo aver falcidiato le Filippine. Sabato le forti piogge hanno iniziato a colpire la città e le aree circostanti, con quasi la media delle precipitazioni dell’intero mese di luglio scaricate su Pechino in sole 40 ore.

Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle autorità locali di fare “ogni sforzo” per salvare le persone “disperse e intrappolate”. “Xi Jinping ha chiesto a tutte le località di fare ogni sforzo per cercare di salvare le persone disperse e intrappolate”, ha riferito l’emittente statale Cctv, aggiungendo che le autorità locali delle zone colpite “devono fare un buon lavoro nel curare i feriti e confortare le famiglie delle vittime, oltre a ridurre al minimo il numero della vittime”.

Intanto il Giappone si prepara a evacuare oltre 760.000 residenti in vista del tifone Khanun che si sta avvicinando all’arcipelago di Okinawa, nel sud del Paese. Le autorità locali hanno invitato i residenti a spostarsi nei rifugi. Sono previsti venti violenti, piogge intense e onde alte fino a 12 metri. Inoltre, sono stati cancellati 500 voli da e per la città, misura che ha colpito più di 74 mila passeggeri. Il tifone, che sta attraversando l’Oceano Pacifico con venti fino a 180 km/h, dovrebbe colpire il dipartimento in serata o nella notte, prima di dirigersi verso la Cina orientale. Sospesi anche i servizi di traghetto e bus.