Un attacco russo ha colpito Kharkiv, in Ucraina. Secondo i funzionari locali, un drone nemico, definito come un singolo aereo senza pilota, ha colpito un edificio scolastico che, fortunatamente, in quel momento era vuoto. I pompieri hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme e combattere l’incendio divampato nell’edificio.

Intanto è partita la conta dei danni: l’attacco ha distrutto parzialmente la struttura. Subito dopo lo spegnimento dell’incendio, i soccorritori di Kharkiv del Servizio statale dell’Ucraina per le emergenze hanno iniziato a rimuovere le macerie nell’edificio. Insieme ai soccorritori della regione di Luhansk, stanno smantellando le strutture con l’ausilio di attrezzature di ingegneria pesante e strumenti speciali. Attualmente sul posto stanno lavorando circa 20 soccorritori e 5 unità di mezzi di soccorso antincendio.