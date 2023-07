“Sono ad Arpino per conciliare la mia attività di Sindaco senza rinunciare al piacere dell’estate”. Vittorio Sgarbi parla mentre viene immortalato a mollo in una bellissima piscina, con tanto di riprese panoramiche, ad Arpino, nel Frusinate, dove è diventato da poco sindaco. Ed è proprio in quella location che ha convocato la giunta comunale.