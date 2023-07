Due ore e mezzo fermo sotto il sole della campagna umbra, senza elettricità né aria condizionata. È stato necessario l’intervento della polizia e della Protezione civile di Orvieto per soccorrere le persone che hanno accusato malori per l’eccessivo caldo e per permettere ai passeggeri del treno Frecciarossa 9527 di essere trasferiti su un altro mezzo. Il motivo è un guasto avvenuto sulla linea ferroviaria Firenze-Roma che ha causato un blocco della circolazione, con ritardi che si sono accumulati fino a due ore.

Il treno era partito in orario dalla stazione Centrale di Milano alle ore 10.10 di domenica e sarebbe dovuto arrivare a Salerno alle 16.06. Invece, i passeggeri, tra cui diversi turisti, sono stati trasferiti su un altro treno e hanno potuto rimettersi in viaggio solo dopo 4 ore di disagi anche ad altri mezzi che viaggiavano sulla stessa linea. Secondo il racconto di una viaggiatrice raccolto dal Corriere della Sera, “il treno si è fermato alle porte di Firenze perché, così ci avevano detto, c’erano persone non autorizzate sui binari. Così abbiamo accumulato un ritardo di 1 ora e 40 minuti. Poi siamo ripartiti e sembrava che andasse tutto bene”. Poi, però, il nuovo stop in località Allerona, in provincia di Terni: “Il treno si è fermato alle 14.35 e un addetto del personale viaggiante mi ha detto che quello tra Bologna e Firenze era stato un problema di niente, mentre quest’altro era serio perché c’è stato un guasto al pantografo“.

Il blocco non era affatto temporaneo, però, il tempo passava e, senza elettricità, la temperatura si è presto alzata, con alcuni dei passeggeri che hanno accusato malori. Anche perché le porte sono state aperte dopo un po’ di tempo e i bagni erano inutilizzabili. È a quel punto che sono intervenute anche forze dell’ordine e Protezione civile per assistere le persone. Dopo oltre due ore e mezza, il treno di soccorso è arrivato da Roma, sul binario a fianco, e sono iniziate finalmente le operazioni di trasbordo.