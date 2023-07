“Può non piacere lo stile, anche aggressivo, ma il giornalismo e l’informazione sono fondamentali per la democrazia e quando la sento, ministra Santanché, parlare di pseudo–giornalismo, la prego, qui, in questa vicenda, ci sono stati solo pseudo–imprenditori“. Ad attaccare è il senatore Pd Walter Verini, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla mozione di sfiducia presentata dal M5S al ministro del Turismo Daniela Santanchè.