Sono danni molto pesanti quelli che si registrano in tutta la città di Milano dopo il nubifragio che nella notte, attorno alle 4, ha svegliato i cittadini con pioggia torrenziale e raffiche di vento. Diversi alberi sono stati sradicati e alcuni hanno colpito le auto in sosta, come si vede dal video girato in zona Casoretto. Disagi anche alla circolazione dei mezzi: in viale Romagna decine di alberi caduti bloccano la strada e la linea del filobus 90-91.