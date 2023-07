La notte tra il 24 e il 25 luglio, migliaia di manifestanti sono scesi in strada a Tel Aviv per protestare contro l’approvazione da parte della Knesset della “clausola di ragionevolezza“, uno dei punti chiave della controversa riforma giudiziaria del governo di Benyamin Netanyahu. I manifestanti si sono scontrati con la polizia, che ha cercato di disperdere i dimostranti mettendo in azione gli idranti