Una bambina di quattro anni stava per essere rapita da una 70enne di origine romena, ma il tempestivo intervento del padre della piccola ha permesso di sventare il tentato rapimento. Tutto è accaduto a San Giustino Umbro, in provincia di Perugia: le indagini sono scattate nei giorni scorsi, dopo che le forze dell’ordine hanno ricevuto la segnalazione – da parte di alcuni passanti che avevano assistito alla scena – di un tentativo di rapimento di una bambina. I militari, che non avevano ricevuto alcuna denuncia formale o richiesta di intervento, hanno subito avviato accertamenti, rintracciando i genitori della piccola.

La coppia ha confermato che la sera prima, mentre passeggiava in un’area periferica del centro con accanto la figlia, una signora si era avvicinata alla bimba facendole un saluto e cominciando a parlarle. È a questo punto che la donna, secondo la versione fornita dai due genitori agli inquirenti, dopo aver preso per mano la bambina, l’avrebbe presa in braccio, tentando di allontanarsi portandola con sé. Il padre è subito entrato in azione per bloccare la donna, che a quel punto ha lasciato la piccola per poi allontanarsi.

Verbalizzata la vicenda in caserma da parte della coppia, sono scattate le indagini dei carabinieri di San Giustino, che in pochi giorni sono giunti all’individuazione e identificazione della presunta responsabile del gesto: si tratta di una badante 70enne di nazionalità romena, da qualche tempo abitante nel piccolo centro, che è stata denunciata dai carabinieri di San Giustino Umbro.

Foto da archivio