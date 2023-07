Un piccolo incidente, senza gravi conseguenze, ha visto coinvolta la scorta del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Gli uomini della scorta, a bordo del loro Suv, si sono scontrati contro un’autopompa dei vigili del fuoco in via Castelmorrone, all’angolo con via Modena, a Milano. L’esponente di Fratelli d’Italia non era a bordo.

Tre persone, tra vigili del fuoco e carabinieri, sono rimaste leggermente ferite. A quanto si apprende, il mezzo dei vigili stava procedendo con le sirene accese mentre la scorta stava transitando con il semaforo verde. Sulla dinamica stanno facendo verifiche gli agenti del Polizia locale.