Raffiche di vento fino a 128.9 km/h sono state registrate nel Ravennate, in particolare ad Alfonsine: 106.2 km/h sono quelli registrati a Belricetto. A riportare i dati della cella temporalesca che si è abbattuta nella zona il comune di Conselice, tra i più colpiti. Molti e ingenti i danni, in particolare nella zona a nord. Nelle immagini, il drone in volo a Voltana, frazione di Lugo, investita duramente dal passaggio temporalesco. Tetti scoperchiati e danni ingenti.