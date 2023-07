A quattro giorni dalla grazia e dopo le polemiche per il rifiuto del volo di Stato Patrick Zaki sta rientrando in Italia. Domenica mattina si è imbarcato dall’aeroporto del Cairo sul volo Egyptair MS705 diretto a Milano Malpensa: decollo alle 14.14 egiziane (le 13.14 in Italia), arrivo in programma alle 16.50 italiane. In serata il ricercatore è atteso a Bologna, dove verrà festeggiato all’interno dell’università. “Sono felice di essere sulla via verso l’Italia. Un grazie a Bologna, un grazie a tutti, un grazie agli italiani che hanno lavorato in questi tre anni per giungere a questo momento”, sono state le sue prime parole rivolte a media sul posto, tra cui l’Ansa. Ma soprattutto, come già aveva fatto negli scorsi giorni, Zaki ha nuovamente rivolto un pensiero all’esecutivo Meloni: “Un grazie al governo italiano per quello che ha fatto negli ultimi giorni, ho veramente apprezzato tutto quello che hanno fatto. Sono veramente emozionato di essere qui”, ha premesso. “Un grazie alla diplomazia italiana in Egitto”, ha aggiunto citando l’Ambasciatore d’Italia al Cairo, Michele Quaroni, e il consigliere Marco Cardoni.

Dopo l’atterraggio a Malpensa, Zaki percorrerà le tre ore di auto fino a Bologna in compagnia della professoressa-mentore Rita Monticelli, che lo aspetta allo scalo milanese. “Lo attendiamo da tre anni, sarà un momento molto bello. Lo attendo io, ma lo aspetta soprattutto l’intera comunità dell’Alma Mater”, ha detto all’Ansa il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari Molari. “Dopo aver visto sagome di Patrick in giro per la città, poterlo abbracciare sarà emozionante”. Zaki ha trascorso 22 mesi in carcere e 19 a piede libero ma con divieto d’espatrio per aver scritto alcuni post sui social.

Sabato era stata proprio la sua università, l’Alma Mater dove si è appena laureato, ad annunciare che aspetta il ricercatore per una conferenza stampa fissata alle 20.30 in rettorato, mentre d’intesa con il Comune è in programma una grande festa pubblica per celebrare il ritorno di Zaki domenica 30 luglio in piazza Maggiore.

“Per noi era un obiettivo importante, io sono molto contenta di averlo centrato e voglio dire, rispetto al dibattito di questi giorni, che non mi aspetto per questo riconoscenza, non mi interessa. Era giusto farlo e l’abbiamo fatto”, aveva detto in serata al Tg1 la premier Giorgia Meloni parlando della liberazione con implicito riferimento al rifiuto da parte dell’attivista egiziano dell’aereo messo a disposizione dal governo che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno nel centrodestra.