Patrick Zaki è entrato al terminal 3 dell’aeroporto del Cairo per imbarcarsi su un volo Egyptair per Milano. “Sono felice di essere diretto in Italia. Un grazie a Bologna, un grazie a tutti, un grazie agli italiani che hanno lavorato in questi tre anni per giungere a questo momento”, sono state le sue prime parole rivolte ai media sul posto, tra cui l’Ansa. “Un grazie al governo italiano per quello che ha fatto negli ultimi giorni, ho apprezzato tutto quello che hanno fatto. Sono veramente emozionato”, ha proseguito il giovane. “Un grazie alla diplomazia italiana in Egitto”, ha aggiunto citando l’ambasciatore italiano al Cairo, Michele Quaroni, e il consigliere Marco Cardoni.