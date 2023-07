“Il salario minimo è presente in quasi tutti i paesi della Comunità europea. Chi non lo sa si conta sulle dita di una mano. Va costruito bene e la nostra proposta valorizza la contrattazione collettiva e dice che per un settore deve valere la retribuzione complessiva per tutti i lavoratori che è stata fissata dal contratto siglato dalle associazioni più rappresentative. Questo dice una legge sulla rappresentanza, così da spazzare via i contratti pirata. L’aumento della produttività non si fa sulla pelle dei lavoratori. È assurdo che la maggioranza stia cercando di bloccare questa proposta unitaria delle opposizioni”. Così la Segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della sua iniziativa organizzata nella periferia romana dove ha incontrato il pastificio di Torre Maura ed un gommista di Torrenova. “Proposta Sovietica? Evidentemente il ministro degli Esteri ha studiato male la mappa dell’Europa. Anche negli Usa funziona il salario minimo”.