“Patrick Zaki ha ricevuto oggi la grazia dal presidente egiziano, e voglio ringraziare per questo gesto molto importante il presidente al-Sisi“. A dirlo, in un breve videomessaggio, è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in riferimento alla concessione della grazia dal presidente egiziano a Patrick Zaki. “Fin dal nostro primo incontro non ho mai smesso di porre la questione. E voglio ringraziare i diplomatici e l’intelligence, tanto italiani che egiziani, che in questi mesi non hanno mai smesso di lavorare per arrivare a una soluzione”.